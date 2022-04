Inflation: Reallöhne sinken so stark wie noch nie

Weniger sparen nach Corona-Rekordhoch

So machen die notwendigen Lebenshaltungskosten im untersten Einkommens-Drittel der Haushalte mehr aus, als diese verdienen. Mayrhuber: „Sie finanzieren ihren Konsum entweder über Ersparnisse oder über Kredite.“ Zu den Betroffenen zählen z. B. Pensionisten, die Bezieher von Transferzahlungen und Arbeitnehmer in Branchen mit niedrigen Kollektivverträgen. Umgekehrt wiederum ist die Sparquote beim obersten Drittel am höchsten, auch in schlechten Zeiten. Die Experten gehen davon aus, dass nach dem Corona-Rekordhoch heuer weniger gespart wird, weil es einen Nachholbedarf z. B. bei Urlauben und persönlichen Dienstleistungen gibt.