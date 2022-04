74 Prozent der Tiroler fahren auf Sommerurlaub

26 Prozent können sich keinen Urlaub leisten

Wir haben bei jenen, die nicht auf Sommerurlaub fahren, nach den Gründen gefragt. Der Großteil (28%) gab an, zu einem anderen Zeitpunkt in die Ferien zu fahren. 26 Prozent können sich einen Urlaub schlicht und ergreifend nicht leisten. „Die Corona-Situation ist für 24 Prozent ausschlaggebend, der Krieg in der Ukraine führt bei 16 Prozent dazu, dass sie im Sommer zu Hause bleiben werden. Und 13 Prozent geben an, dass sie generell nicht wegfahren, da es daheim in Tirol am schönsten ist“, analysiert die Meinungsforscherin.