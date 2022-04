Heiße Lauge spritzte aus Rohr Arbeiter ins Gesicht

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag gegen 23.45 Uhr in Aschach an der Donau. Ein 45-jähriger Angestellter wollte dabei die Verstopfung einer Rohrleitung in seiner Firma beseitigen. Dazu baute er das Rohr aus und versuchte es im Außenbereich unter Verwendung von Natriumhydroxid und Heißwasser zu reinigen.