Ermacora/Pristauz in Brasilien auf Rang fünf

Die EM-Dritten von 2019 unterlagen am Samstag im Viertelfinale des Events der zweithöchsten Kategorie den Esten Kusti Nolvak/Mart Tiisaar 0:2 (-16,-11). In der dritten Stufe in Songkhla (Thailand) schaffte es das neu formierte Duo Julian Hörl/Alexander Horst auf Platz vier.