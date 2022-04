Der Auftritt eures Lebens vor 17.000 Menschen

Wer hat das Zeug zur „Krone“-Kapelle am Woodstock der Blasmusik (30. Juni bis 3. Juli, Ort im Innkreis) und sichert sich einen Slot auf der Hauptbühne für bis zu fünf musikalische Stücke? Das bedeutet: Ein Auftritt vor 17.000 Gleichgesinnten am Festival-Samstag mit allem was dazu gehört: Tagestickets für alle Musiker, 50€-Cashless-Karte pro Person, ganztägiger Zutritt zum Backstage-Bereich und An- und Rückreise mit dem Bus. Gleich online mit Kapellenname, Anzahl der Musiker und kurzem Text bewerben.