Marion Mitterhammer zeigt sich mit Glatze

War die Erkrankung des kreisrunden Haarausfalls bis vor Kurzem der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt, hat sich das seit des Eklats bei den Oscars rund um Jada Pinkett Smith geändert. Die steirische Schauspielerin Marion Mitterhammer leidet ebenso darunter und machte das nun via sozialer Medien publik. Und zwar noch vor der Premiere von „Taktik“ am 26. April in Graz, ihr Kinofilm mit Harald Krassnitzer. Sie tut es als „Kleinigkeit“ ab, wir finden, dass so viel Mut Berge versetzt!