Chemie-Workshop: Was machen Mentos im Cola?

Chemie-Workshop für Kinder

Ernst Hinteregger, Chemiker im Analytiklabor der Treibacher Industrie AG, lädt Dienstag (16 Uhr) zum Workshop „Chemie für Kinder ab acht Jahren“ in die Klubräume in der Funderstraße. „Diesmal werden Sinn und Funktionsweise von Katalysatoren erklärt, etwa indem man Mentos in ein Cola wirft, oder in einem Glaszylinder meterhohe Schaumfontänen erzeugt.“