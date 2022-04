Briten lassen Corona-Impfstoff von Valneva zu

In Österreich im Mai verfügbar?

In der EU erwartet Valneva die Zulassung des Vakzins VLA2001 durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) noch im April für die Altersgruppe der 18- bis 55-Jährigen. „Wir haben alle nötigen Dokumente bei der EMA eingereicht und alle ihre Fragen beantwortet“, sagte Christoph Jandl von Valneva Austria Mitte März. Eine Auslieferung in Österreich wäre demnach im Mai möglich, hieß es vor einem Monat.