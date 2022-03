Valneva-Vakzin soll ab Mitte April verfügbar sein

Der austro-französische Impfstoffhersteller Valneva hält eine Zulassung seines Covid-Vakzins VLA2001 durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bis Ende März für möglich. Verfügbar könnte der inaktivierte Impfstoff dann in der zweiten Aprilhälfte sein, wie Firmenvertreter am Mittwoch erklärten. Der maßgeblich in Wien entwickelte Impfstoff werde hoffentlich weitere Menschen überzeugen, dass die Impfung „der richtige Weg ist“, so Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).