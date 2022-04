Opas Rezept lieferte die beste Oster-Pinze

Wie das Amen im Gebet gehört die Pinze auf Salzburgs Ostertisch am Karsamstag. Obwohl die Mehlspeise aus Germteig ihren Ursprung in Österreichs Süden hat. Dorthin, genauer gesagt in die Grazer Gegend, ist sie Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Region Friaul gebracht worden. Es war sicher kein Nachteil, dass zwei der vier Verkoster beim großen „Krone“-Test gebürtige Steirer sind, die die Oster-Pinze bestens kennen.