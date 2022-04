Manege frei für den neuen Zirkus des Wissens

Volles Programm bis Semesterende

Bis Semesterende warten weitere kreative wissenschaftlich-künstlerische Veranstaltungen: Johannes Keplers Leben wird zum Schattentheater (19. bis 25. Mai), die Biografien weiterer großer Forscher sollen in einer längeren Reihe in Form von japanischem Papiertheater dargestellt werden, und Silke Grabinger vermischt in bewährter Manier Tanz und Robotik, wie man es schon von Auftritten am Ars Electronica Festival kennt. Viele „Zirkusveranstaltungen“ eignen sich auch für Kids, die etwa bei „Faszination Krake“ mitmachen dürfen. Alle Angebote gegen freiwillige Bezahlung.