Brasiliens Armee bestellt Dutzende Penis-Prothesen

In Brasilien kommt es häufig vor, dass sogar lebenswichtige Medikamente fehlen. Dass die Armee eine riesige Bestellung an Potenzmitteln aufgegeben hatte, sorgte daher für Empörung. Das Verteidigungsministerium rechtfertigte die Anschaffung damit, dass die Pillen für Patienten mit hohem Blutdruck in der Lunge bestimmt seien.