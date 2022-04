Fataler Skiunfall: Retter rückten mit Motorsäge an

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 23-jährige Deutsche vom Giggijoch in Sölden talwärts, als er bei einem Ausweichmanöver plötzlich die Kontrolle verlor und gegen eine Bretterwand am Pistenrand prallte. „Anschließend stürzte er über die Bretterwand und eine Stützmauer in unwegsames, eisiges Gelände. Von zwei Pistenrettern musste mittels Motorsäge eine lichte Stelle bei der Unfallstelle geschnitten werden, dass der Mann von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen werden konnte“, berichtete die Polizei.