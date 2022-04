Die Reise ins Freibad wird zur Odyssee

Vor allem beim beliebten „Lepi“ ist die Bus-Situation sehr ausbaufähig. Erst seit fünf Jahren gibt es den Lepi-Bus überhaupt, an den Sonntagen fährt er gar nur im Halbstundentakt. In den Ferien und an Samstagen alle 20 Minuten. Nur während der Schulzeit unter der Woche gibt es einen 15-Minuten-Takt. Dann also, wenn der Bedarf tendenziell am niedrigsten ist.