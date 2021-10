Pflegekrise: Lauter Protest vor dem Landtag

Dringliche Anfrage am Nachmittag

Am Nachmittag wird eine Dringliche Anfrage der KPÖ zum Theme Pflege behandelt. Da wird es auch um die Frage der (zu geringen) Ausbilungsplätze gehen, aber auch darum, wie viele Krankenhausstationen in den LKH wegen Personalmangel gesperrt werden mussten.