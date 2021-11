Pflegenotstand: Grazer FH weist Schuld von sich

Es ist ein anstrengendes und herausforderndes Studium, betont Mircic. Dennoch steigen nur etwa zehn Prozent der Studenten aus, die meisten schon zu Beginn der Ausbildung. Die Hälfte der sechs Semester sind die Pflegekräfte von morgen in der Praxis, die andere Hälfte lernen sie an den beiden Studiengangs-Standorten: am LKH-Gelände in Graz sowie in einem Neubau in Eggenberg, etwas versteckt hinter einem Baumarkt.