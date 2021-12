Gesundheitspersonal am Limit: „Es braucht Taten!“

„Corona ist nicht die Ursache“

Diese Ansicht vertritt auch Michael Tripolt, Zentralbetriebsratsvorsitzender bei der Spitalsgesellschaft Kages. „Die Kollegen sind am Limit. Corona ist nicht die Ursache, hat das Ganze aber verstärkt.“ Aktuell gibt es alleine am Klinikum in Graz 69 gesperrte Betten - „auch damit die Mitarbeiter nicht völlig ausbrennen“. Künftig rechnet Tripolt durchschnittlich mit einer dreistelligen Zahl an gesperrten Betten.