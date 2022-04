Generationen am Spielplatz vereint

Das Ergebnis der Abbruch-Saison bestätigen.„ Langaus Sektionsleiter Patrick Reiß peilt in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal einen Top-3-Platz an. Dem man durch den 2:1-Sieg gegen Irnfritz im Fan.at-Spiel-der-Runde einen Schritt näher kam. „Der Gegner war unerwartet defensiv eingestellt“, berichtet Reiß vom siebenten Saisonsieg im elften Spiel. Der Titel scheint aber an Schwarzenau vergeben zu sein. „Die sind außer Reichweit.“