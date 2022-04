Impfung: Djokovic für Rios „der König der Dummen“

Kein Umdenken

Ein Umdenken setzte das beim Serben aber offenbar nicht in Gang. Stattdessen erklärte er, mit den Konsequenzen eben zu leben. „Als Spitzensportler möchte ich alles, was in meinen Körper gelangt, dreifach überprüfen“, wurde er zitiert: „Wenn sich etwas um 0,5 Prozent in meinem Körper ändert, spüre ich es.“ Vermutlich wird er auch mit dem inoffiziellen Titel „König der Dummen“ leben können.