Djokovic vor Comeback: „Es war herausfordernd“

Djokovic durfte wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus zuletzt nicht an den großen Hartplatz-Turnieren in Indian Wells und Miami in den USA teilnehmen. Einen Start bei den Australian Open zu Saisonbeginn konnte er nicht durchsetzen und musste Melbourne nach einem juristischen Tauziehen im Jänner wieder verlassen. Bei seinem bisher einzigen Start in diesem Jahr schied Djokovic Ende Februar in Dubai im Viertelfinale aus. Wenig später gab er die Trennung von seinem langjährigen Trainer Marian Vajda bekannt.