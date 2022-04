„Bauernhof so gestaltet, dass es für uns passt!“

Viele Zusatzangebote

Doch bei dem Ehepaar mit drei Kindern gibt’s nicht nur Eier. Den Keller haben die beiden in eine Nudelfabrik umgestaltet. „Mit den Eiern werden auch Teigwaren hergestellt. Bei uns im Hofladen gibt’s auch Most und Schnaps.“ Tschrepitsch liefert seine Eier an Gasthäuser und betreibt einen Bauernladen in Lavamünd. „Ohne die ganzen Zusatzangebote, die wir haben, würde sich unser Betrieb nicht rentieren. Es steckt viel harte Arbeit dahinter, aber wir machen es gern und mit Liebe!“