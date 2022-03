„Wir mussten wachsen, um davon leben zu können“

Vor fünf Jahren wurde aus der Stiermast schließlich eine Ochsenmast. „Diese Änderung basiert auf Erleichterungen! Stiere können kaum in gleichen Boxen gehalten werden, Ochsen schon, denn die sind ruhiger, verstehen sich untereinander. So konnten wir die Anzahl am Vieh auch schneller erhöhen“, erklärt der 65-Jährige, der seinem Sohn (29) tatkräftig unter die Arme greift. „Ich bin dankbar, dass Josef in meine Fußstapfen getreten ist. Als Landwirt wünscht man sich ja nichts mehr als das.“ Den Betrieb mit 90 Hektar hat Josef junior 2019 übernommen. „Es war immer klar, dass ich Bauer werde. Auch wenn es oft schwierig ist. Das Bauernleben würde ich dennoch niemals aufgeben.“