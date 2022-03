Diese Powerfrau nimmt Hofarbeit selbst in die Hand

„Der Betrieb ist deshalb gewachsen, weil ich davon leben will. Doch die Größe macht es letztendlich nicht aus, sondern das, was man daraus macht.“ Für die Mutter einer Tochter steht die Liebe zur Arbeit an höchster Stelle. „Es hilft das beste Konzept nichts, wenn man es nicht gern tut – dann bringt das Ganze nichts. Deshalb ist es umso wichtiger, das Bauernleben für sich so zu gestalten, wie es für einen am besten ist. Es gibt ja so viele Möglichkeiten.“