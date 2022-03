Einblicke in Zukunft & Leben unserer Bauern

„Zukunft mit Herkunft - Kärntens Bauernhöfe“

Die Bedeutung unserer Landwirte darf nicht in Vergessenheit geraten, denn ohne sie geht es nicht. Da ist sich die „Krone“ mit der Landwirtschaftskammer Kärnten einig. Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, einzelne Höfe zu besuchen sowie Betriebe und deren Angebote vorzustellen und Einblick in ihre tägliche vielseitige Arbeit zu geben. In der Serie „Zukunft mit Herkunft – Kärntens Bauernhöfe“ werden die wertvollen Tätigkeiten und vor allem kleinere Betriebe in den Vordergrund gerückt.