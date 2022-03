„Vieles verändert, damit sich Arbeit auch lohnt!“

So setzte die Familie neben dem biozertifizierten Viehbetrieb – die Kälber werden an die BVG Kärntnerfleisch geliefert – auch auf die Forstwirtschaft. „Ohne Wald könnten wir uns den Hof, die Maschinen nicht leisten – der Wald ist faktisch unser Hauptarbeitsplatz!“, sagt der Bergbauer, der Rundholz an Sägewerke und selbst angefertigte Zaunstempel verkauft. Dankbar zeigt sich der 54-Jährige für die tatkräftige Unterstützung seines Sohnes. „Ich arbeite so lange ich kann! Und es tut gut zu wissen, dass ich einen Nachfolger habe!“