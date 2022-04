Diebe in Indien zerlegen und stehlen Metallbrücke

Hilfe von Behördenmitarbeitern in Anspruch genommen

Nach Polizeiangaben bauten die Diebe die nicht mehr benutzte Brücke aus den 70er-Jahren in dem besonders armen Bundesstaat Bihar bei helllichtem Tag ab und brachten die Teile in Lastwagen weg. Sie hätten sich dabei als Mitarbeiter einer Bewässerungsbehörde ausgegeben und sogar die Hilfe örtlicher Behördenmitarbeiter in Anspruch genommen. Anschließend seien sie verschwunden.