Sucic findet auf „falscher“ Position Hochform

Traumtor zur 1:0-Führung gegen Rapid und die ersten beiden Treffer beim 6:0-Sieg in Klagenfurt – Luka Sucic ist momentan in aller Munde. Der 19-Jährige spielt derzeit bärenstark, ist Ideengeber und Freigeist in der Salzburger Offensive. Dass der Kroate ausgerechnet jetzt so richtig auftrumpft, könnte auch an seiner aktuellen Position liegen. Normalerweise lässt ihn Trainer Jaissle in der Mittelfeld-Raute links oder rechts spielen. Weil „Zehner“ Brenden Aaronson aber seit einigen Partien mit Knieproblemen fehlt, übernahm zuletzt Sucic die offensivere Rolle.