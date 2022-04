Bei Zweitligist Dornbirn droht heute ein Erdbeben

Denn falls der neue Obmann heute gewählt wird, werden wohl vier Vorstandsmitglieder den Verein verlassen. „Das ist nicht meine Philosophie, mit dieser Gangart kann ich einfach nicht. Dass alle an einem Strang ziehen, das ist uns abhandengekommen. Das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun“, nimmt sich Sportchef Peter Handle kein Blatt vor den Mund. „Ich will eigentlich nicht gehen, aber so geht das nicht. Es sind einige Sachen vorgefallen.“ Gleiches gilt anscheinend für die Vertreter der Pressestelle, des Club-Managements und den Schriftführer.