An Nehammers Initiative gab es Kritik im In- und Ausland, aber auch Lob. „Ich glaube nicht, dass Putin ansprechbar ist“, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag beim EU-Außenministerrat in Luxemburg laut der Nachrichtenagentur Reuters. Er forderte westliche Politiker auf, lieber in die Ukraine zu reisen. Nehammer war am Samstag bereits auf Ukraine-Mission gewesen.