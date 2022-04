Im Zweifel Putin kein Wort glauben

Die Folgen für Österreich könnten sich dennoch in Grenzen halten. In Brüssel, Berlin, Paris und London wird die Republik als zu unbedeutend, der Kanzler als im Amt und vor allem in der Weltpolitik als zu unerfahren eingestuft, um ihm böse Absichten zu unterstellen. Nehammers Moskau-Reise hat daher nicht das Zeug dazu, einen Keil in die EU zu treiben.