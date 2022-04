Kickl handzahm: Kanzler-Vermittlung „zu begrüßen“

Während er die Reise von Karl Nehammer in die Ukraine am Samstag noch scharf kritisiert hatte, gibt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl über das anstehende Treffen des Kanzlers beim russischen Präsidenten Wladimir Putin überraschend handzahm. „Wenn Nehammer jetzt die Rolle eines Brückenbauers zwischen der Ukraine und Russland im Sinne der österreichischen Neutralität erkannt hat, so ist das zu begrüßen“, so der blaue Frontmann. Ganz ohne Kritik am Kanzler ging es am Montag dann aber doch nicht ...