Psychotherapie im Wiener Gemeindebau

Wer psychologische Beratung braucht oder ein persönliches Coaching in Anspruch nehmen möchte, hat Glück, wenn er in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten wohnt. Dort kann man sich nämlich ab sofort auf der Stiege 58, in einer zum Beratungszentrum umfunktionierten 30-Quadratmeter-Wohnung, für neun Euro die Stunde professionell beraten und begleiten lassen. Die erste Stunde ist kostenlos. Ganz egal „ob es um berufliche oder familiäre Angelegenheiten und Sorgen oder Fragen der persönlichen Entwicklung geht“, wie es in der Projektbeschreibung heißt.