Multimillionär Wolf gibt Gemeindewohnung zurück

Mein Nachbar, der Multimillionär. Wie berichtet, hat Siegfried „Sigi“ Wolf zwar Geld Ende nie, aber in einem Gemeindebau in Wien-Favoriten immer noch eine sozial geförderte Mietwohnung. Und die war bis zum Schluss auch gepflegt: Die Post wurde abgeholt, immer wieder waren Verwandte des MAN-Investors an der Adresse gemeldet.