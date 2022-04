Der Hausmeister des Kanzianibergs

„Sportkletterer gehen nicht gerne zu Fuß. Beim Kanzi können sie vom Auto aus wegklettern, dass macht ihn einzigartig“, sagt Sepp: „Früher, in den vergangenen Sechzigerjahren, haben die Bergführer den Kanzianiberg als Ausbildungsgebiet für sich entdeckt, später dann, in den Achtzigerjahren, kam das Sportklettern aus den USA zu uns. Künftig soll sich die gesamte bergsportbegeisterte Familie am Kanzianiberg wohl fühlen können.“