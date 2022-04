FPÖ fordert eidesstattliche Erklärung von Platter

In einer Stellungnahme gegenüber der Presseagentur erklärte Hörl, der Wirtschaftsbund habe in seiner Obmannschaft „noch nie einen Euro“ an die Landespartei überwiesen. Alle Einnahmen und Ausgaben seien wie vorgeschrieben an die Bundespartei überwiesen, alle Inserate ausgewiesen worden. „Alle Steuern für Inserate unseres ehemaligen Tiroler Wirschaftsbund-Magazins wurden in voller Höhe abgeführt“, betonte Hörl. Abwerzger solle nicht „von eigenen Baustellen“ ablenken, etwa dem Grazer FPÖ-„Finanzskandal“, so der Wirtschaftsbund-Obmann.