Nehammer reist zu Putin: Falle oder Coup?

Andererseits könnte es vielleicht auch sein, dass Putin in einem Monat, am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ (seit 1965 Russlands wichtigster Feiertag), einen als „Befreiungs“-Euphemismus getarnten Triumph bekannt geben will. Die Chancen stehen schlecht, alle Anzeichen sprechen gegen einen baldigen Frieden. Aber sollte Putin eine gesichtswahrende Lösung für seinen verlustreichen Krieg gegen die Ukraine suchen, und Nehammer kann dabei eine Rolle spielen, dann muss der Bundeskanzler diese Möglichkeit nützen.