Spanien: 1000 ausgestopfte Tiere in Halle entdeckt

Nordwestlich der Stadt Valencia hat die spanische Polizei in einer riesigen Lagerhalle eine private Sammlung mit 1090 ausgestopften Tieren, darunter Elefanten, Nashörner und Eisbären, entdeckt. Es sei die größte private Sammlung dieser Art, die jemals in Spanien entdeckt worden sei, teilte die Guardia Civil am Sonntag auf ihrer Website mit.