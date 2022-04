Endlich haben gerettete Wildtiere eine neue Heimat

Die Nebelkrähe muss man einfach gern haben, sie ist so witzig. Und so etwas wie das Maskottchen des Vereins „Kleine Wildtiere in großer Not“. „,Ulrich‘ ist schon seit sieben Jahren bei uns“, erklärt Chefin Monika Großmann. „Er kam als Jungtier, von Menschen aufgezogen, völlig fehlgeprägt. Er fürchtet sich vor seinen Artgenossen, bleibt immer in unserer Nähe.“ Einmal hat er den Freiflug gewagt, war zwei Tage lang weg. „Bis er einfach ins Postamt im Stiftingtal reingegangen ist - wirklich gegangen -, sich auf einen Drucker gesetzt hat und eingeschlafen ist.“