Winter sorgt für volles Haus bei Wildtier-Rettern

Die Natur ist oft beinhart - die ersten Feldhasenbabys sind die Nahrung für Füchse, Marder, Krähen, heißt es. „Die sterben leider oft weg, weil sie so schwach sind und Durchfall haben“, weiß Monika Großmann vom Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“. Die ersten, ganz Zarten, sind schon in ihrer Obhut. So wie auch Eichhörnchenbabys, die aus dem Kobel fielen, als ein Baum gefällt wurde. Sie sind ganz schwer zum Durchbringen, brauchen von ihren menschlichen Helfern alle zwei Stunden Nahrung.