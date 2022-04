Wie sicher ist der Linzer Hauptbahnhof?

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 16-Jährigen, eine Messerattacke sowie ein Überfall auf einen 15-Jährigen durch Gleichaltrige - diese drei Vorfälle in jüngster Vergangenheit haben alle einen gemeinsamen Nenner: Und zwar das Tatumfeld Linzer Hauptbahnhof. Verbrechen wie diese heizen die Debatte rund um den Verkehrsknotenpunkt als Oberösterreichs Kriminalitäts-Hotspot erneut an. Bei einem Lokalaugenschein am Samstagvormittag mit Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter und der ÖBB-Security ging die „Krone“ der Frage nach: Was wird für die Sicherheit auf dem Hauptbahnhof getan?