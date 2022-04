Neue Parkplätze für die St. Pöltner Innenstadt

Wie die „Krone“ erfahren hat, konnte Bürgermeister Matthias Stadler Verhandlungen um rund 130 Parkplätze – und damit mehr, als am Domplatz heuer wegfallen – zu einem positiven Ende führen. Diese befinden sich in einem Parkdeck am Karmeliterhof, auf dem aktuell eine große Wohnhausanlage fertiggestellt wird.