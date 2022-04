PVZ St. Pölten hilft jetzt auch in Notfällen

Den Beginn machte das PVZ in St. Pölten. Das Zentrum wurde in das System von Notruf NÖ integriert und nimmt ab sofort Patienten der Rettung auf. „Dadurch müssen Erkrankte nicht mehr in ein weiter entferntes Spital transportiert werden, und regionale Kliniken werden entlastet“, sagen NÖGUS-Chef Martin Eichtinger und Notruf-Chef Christof Constantin Chwojka. Im Herbst sollen weitere Zentren diesem Pilotprojekt folgen.