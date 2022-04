Per Fahrschein ins goldene Herz der Wiener

Seit Frühling 2021 sind die Anekdoten auch in Buchform erhältlich und aufgrund des großen Erfolgs mittlerweile bereits in der vierten Auflage. Doch damit nicht genug. „Der Wiener Alltagspoet fährt U6“ ist nun das zweite Werk, das sich dieses Mal mit gewohnt schnittigem Humor über Wohl und Wehe der umstrittensten Wiener U-Bahn-Linie samt seiner Mitfahrer auseinandersetzt. 17 launige Geschichten zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, zwischen Prunk und Elend, zwischen Gürtelinnen- und Gürtelaußenseite. Wer Wien erleben will, ist hier richtig. (Story.One Verlag)