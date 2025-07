SOS: Großer Retter der Zentralasiatischen Lesben

Der „SOS Mitmensch auf einen Blick“ hat auf einen Blick erkannt, dass da was im Busch ist – sein MUSS natürlich. Alexander Pollak, der selbst ernannte NGOs-Sprecher der Nation, ortet eine „Anti-NGO-Kampagne!“ Die „Krone“ ist Vorreiter, was erfolgreiche Kampagnen betrifft: Wir erinnern uns an Hainburg, Temelin, Zwentendorf, die Stimme Österreichs...