Tierhasser schlugen Hengst mit Eisenstange

Ein zweiter eingestellter Vierbeiner konnte den Attacken entkommen. Nach ihrer verwerflichen Tat sperrten die Angreifer das schwer verletzte Tier in den Ziegenstall ein, wo es am nächsten Tag mit mehreren blutenden Striemen am Körper von der Besitzerin gefunden wurde. Das Ross musste tierärztlich versorgt werden, wird aber wieder gesund werden.