Am 1. Juni beginnt die Badesaison. Und nach dem Rückzug von Leopold Wrumnig wurde mit Florian Gabriel ein neuer Pächter für das Strandbad Rauschelesee gefunden. Der Vertrag läuft fünf Jahre. Bis zu 40.000 Badegäste werden am Rauschelesee erwartet. Gabriel führt in Keutschach auch das Restaurant „MITanond“.