Audi Q4 Sportback 50 e-tron: Dekadent oder gut?

Was das Platzangebot betrifft: Das geht absolut in Ordnung, auch auf der Rückbank und auch für groß Gewachsene. Zwei-Meter-Riesen werden sich im SUV aber sicher wohler fühlen. Auch 535 Liter Kofferraumvolumen gehen schwer in Ordnung. Optisch wirkt der immerhin 4,59 Meter lange Q4 e-tron kompakter, als er ist.