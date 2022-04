Vater in Tirol getötet: Mordanklage gegen Sohn

Daraufhin soll der 30-Jährige laut Anklage direkt auf den Vater los gegangenen sein, „indem er diesem zumindest mehrere Faustschläge gegen den Kopf versetzte, ihn am Hals erfasste und ein Büschel Haare ausriss, wodurch das Opfer bereits verschiedene Verletzungen erlitt“. Zum Schluss soll der Tiroler auch noch versucht haben, gegen den Kopf-und Oberkörperbereich des am Boden liegenden Vaters zu treten, worauf der 52-Jährige an einem akuten Herzinfarkt in der linken Herzkammerhinterwand verstorben sei.