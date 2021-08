Faustschlag soll Vater niedergestreckt haben

Der 29-jährige, in Kirchbichl wohnhafte Sohn, hatte in der Nacht auf Samstag seinen Vater in dessen Wohnung in der Christian-Plattner-Straße in Wörgl aufgesucht und sich wohl gewaltsam Zutritt verschafft. Dort in der „Südtirolersiedlung“ entstand laut Polizei ein Streit. Der schaukelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Einheimischen hoch.