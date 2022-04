Bundesheer: Budgetsteigerung auf 1,5 Prozent

Das Bundesheer müsse seine Kernkompetenzen stärken und weiter ausbauen. „Konzepte gibt es genug, die sind vorhanden. Jetzt geht es darum, die auch umzusetzen“, so Tanner in Richtung der Grünen, die bei der Erhöhung des Heeresbudgets auf der Bremse stehen und „Konzepte“ einfordern. „Wir werden nichts kaufen, was wir nicht dringend benötigen“, so Tanner weiter.